Una serata a suon di jazz tradizionale, Gaetano Riccobono quartet al Miles Davis

Una serata in cui ascoltare del jazz tradizionale. Il Gaetano Riccobono Quartet suona il 7 marzo alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Sul palco: Gaetano Riccobono alla voce, Oscar Zenari AL pianoforte, Davide Inguaggiato al basso, Massimo Chiarella alla batteria, Alessandro Stagno alla chitarra brasiliana. Il concerto è un omaggio alla tradizione e cerca un punto di equilibrio tra le diverse anime del jazz vocale e degli stili che lo hanno caratterizzato. Crooning, scat e vocalese si alternano e si fondono nella ricerca di chiavi interpretative diverse ed inattese. La semplicità degli arrangiamenti e la ventennale collaborazione rendono il tutto fluido o meglio "smooth as the wind". Una parte del concerto sarà dedicata alla musica brasiliana d’autore e vedrà la partecipazione del chitarrista Alessandro Stagno.