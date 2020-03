Musica pop e folk-rock italiana e straniera, il concerto dei Free Jumpers da Spina

Domenica sera a tutta musica, per concludere la settimana con in mano un drink e ascoltando buona musica. Continua anche il 15 marzo, giorno, alle 21,30 da Spina a Palermo in piazzetta della Messinese 6 il ciclo di concerti “Canzoni alla Spina”.

La serata comincia alle 19 con l’aperitivo servito al tavolo a base di salumi, formaggi, pizza, mandorle, olive e non solo. Seguirà il concerto dei Free jumpers duo. In scaletta grandi successi pop e folk-rock italiani e stranieri che saranno riarrangiati dalla band palermitana con la voce di Laura Di Vittorio e la chitarra e i cori di Marcello La Guardia. Spina è aperto dalle 19.