Fräulein Hona, alla Fabbrica 102 il concerto del quartetto austriaco tutto al femminile

Dal 2010 le Fräulein Hona, quartetto musicale viennese composto interamente da donne che si esibirà mercoledì 31 ottobre alla Fabbrica 102, a partire dalle 21, si sono fatte un nome suonando sui palchi, nei locali e nei festival di tutta l'Austria prima e in Europa poi. L’album di debutto “The Ground Beneath Our Feet” (2013) ha preceduto il loro secondo lavoro, “Of circles and waves”, del 2016.

I testi delle loro canzoni dal ritmo 'acustico' e sottile alternano la lingua tedesca all'inglese e finiscono con il combinare sentimenti contrastanti come la malinconia e l'ottimismo. Le quattro artiste sul palco alternano svariati strumenti: chitarra, piano, violino, percussioni e ukulele, aumentando lo charme delle loro esibizioni. Con grande abilità musicale tessono una fitta rete di melodie, armonie e giochi di parole raccontando ricordi, sentimenti e desideri e risultando impudentemente leggere.