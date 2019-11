Due fratelli tra rock e folk dall'eco francofona, i Lapoisse in concerto alla Fabbrica 102

Dalla Francia, arriva per la prima volta in Italia, direttamente a Palermo, alla Fabbrica 102, la "two men band" dei fratelli Lapoisse con il loro irriverente e scanzonato wild rock'n'roll-folk francofono che richiama le prime composizioni di Jacques Dutronc. L’appuntamento è fissato per il 28 novembre alle 21.30.

Jean-Remi (chitarra, armonica e grancassa) e Jean-Eudes (trombone) nel 2017 pubblicano il loro omonimo ep, con l'obiettivo di fare un tour per l'Atlantico su un veliero per registrare un disco con musicisti africani e americani. Ingresso libero fino a esaurimento posti.