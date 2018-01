Emozioni e ricordi in un concerto "ambient": la musica di Francesco Pomiero al Merlino

Martedì 16 gennaio, presso il Full Enjoy Bar “Merlino” di Palermo, a partire dalle ore 20:30 si esibirà il chitarrista Francesco Pomiero.

Francesco - classe ’92 - suona la chitarra dall’età di 14 anni ed è studente presso il "Conservatorio Vincenzo Bellini" di Palermo. Vanta già numerose collaborazioni nell’ambiente artistico, tra le quali i SoloSensi e Aurora D’Amico. "Suono molti generi musicali ma mi sto specializzando nella musica Ambient, un genere molto diffuso nel nord Europa. Per musica ambient si intende quel genere di musica che evoca immaginazione, emozioni, sensazioni, ricordi, risultato di effetti particolari e melodie ripetute (da qui un leggero richiamo alla musica minimalista, come quella di Ludovico Einaudi). Utilizzo la loopstation dove registro delle basi sulle quali suonare melodie musicali. Il mio sogno è quello di esprimere me stesso attraverso la musica e cercare di lasciare un piccolo seme in chi l'ascolta".