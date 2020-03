Concerto di musica jazz ma originale, Francesco Guaiana trio al Miles Davis

Una serata in cui ascoltare del jazz originale. Il Francesco Guaiana trio suona il 15 marzo alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Sul palco Francesco Guaiana alla chitarra, Gabrio Bevilacqua al contrabbasso e Giuseppe Urso alla batteria. Il trio presenta una serie di composizioni originali scritte e interpretate con l'intento di perseguire una ormai sempre più rara semplicità ed essenzialità.

La matrice jazzistica presente da sempre nel percorso artistico dei singoli musicisti si esprime attraverso un approccio compositivo meno legato all’improvvisazione estemporanea e più aderente alla struttura formale dei brani , allo sviluppo melodico e ad un calibrato uso dell’effettistica, perseguendo costantemente una particolare ricerca timbrica e la necessaria interazione creativa.