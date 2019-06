Canzoni che diventano sinfonie per orchestra, il concerto di Francesco De Gregori al Verdura

Giovedì 25 luglio alle ore 21.30 Francesco De Gregori sarà al Teatro di Verdura di Palermo. Prevendite su Ticketone e Sicilia Ticket al costo di 86,25 euro (Diamond), 71,30 euro (Gold) e 57,50 euro (Silver, non numerato). Inizio spettacolo ore 21:30.

Il “De Gregori” Orchestra - Greatest Hits Live”, prodotto da Friends and Partners ed organizzato a Palermo da Giuseppe Rapisarda Management, farà il suo debutto l’11 e il 12 giugno alle Terme di Caracalla di Roma. Francesco De Gregori andrà in giro per l’Italia accompagnato da una grande orchestra in un tour che dichiaratamente si propone di presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi. L’orchestra, composta da quaranta elementi, avrà come nucleo centrale il quartetto degli Gnu Quartet (composto da Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello) oltre alla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo. È un evento Associazione culturale “Woodstock”.