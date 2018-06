Francesco De Gregori, il concerto fa tappa in Sicilia: l'appuntamento a Pollina

Si chiama semplicemente “Tour 2018”, il nuovo tour di Francesco De Gregori che lo vedrà esibirsi sul palcoscenico del Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina, domenica 26 agosto.

De Gregori sarà accompagnato sul palco da Guido Guglielminetti al contrabbasso, Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e Carlo Gaudiello al pianoforte, una formazione già sperimentata in autunno nel suo tour in Europa e negli Stati Uniti ma che rappresenta un’assoluta novità per il pubblico italiano. La scaletta prevede i grandi classici di De Gregori ma anche gioielli nascosti, canzoni “mai passate alla radio”, brani raramente eseguiti dal vivo negli ultimi anni. "Mi fa piacere quando il pubblico riconosce un pezzo dalle prime note - dichiara De Gregori - ma mi piace anche quel silenzio un po’ stupito che accoglie le canzoni meno conosciute. La bellezza del live è anche questa, la scaletta non deve essere scontata, bisogna mischiare le carte".

Francesco De Gregori si esibirà all’interno della rassegna “Aria di Eventi Summer Fest Pollina”, organizzata da Aria di Eventi di Matteo Boscarino con il patrocinio del Comune di Pollina. "E' un onore e un privilegio poter ospitare nel nostro Comune uno degli artisti più importanti e della scena musicale italiana". Lo ha detto il sindaco di Pollina Magda Culotta, commentando il concerto di Francesco De Gregori il prossimo 26 agosto a Finale di Pollina. "Le canzoni di De Gregori - ha proseguito Magda Culotta - non hanno età ed emozionano intere generazioni. Sono certa che Pollina saprà rispondere a questo grande evento estivo che grazie alle sinergia con Matteo Boscarino, resterà nella storia del nostra comunità".