"Il quinto elemento", Francesco Buzzurro in un live al Teatro Agricantus

"Il quinto elemento”, 12 composizioni originali per chitarra sola scritte dall’artista e dedicate ai quattro elementi della natura (fuoco, terra, aria e acqua). Ispirato dalla sua amata terra di Sicilia, l’autore ha suddiviso l’album in quattro cicli – tre brani per ciascun elemento – in cui la musica, divenuta quintessenza unificatrice grazie al suo linguaggio universale, è capace di descrivere le emozioni suscitate dall’osservazione del mondo.

"Nel comporre “Il Quinto Elemento” mi sono ispirato alla natura meravigliosa della mia terra - spiega Francesco Buzzurro -. Vivo ad Agrigento, la città del filosofo Empedocle, che si cimentò con lo studio dei quattro elementi, che egli chiamò “radici”, e tanti sono i rimandi al suo pensiero. Con la mia musica ho voluto descrivere l’incanto, ma allo stesso tempo la potenza devastante, delle forze della natura".

“Il Quinto Elemento”, prodotto da Alfredo Lo Faro e distribuito da Artist First, è stato registrato da Massimo Faggioni presso il Libera Music Studio di Montevecchia (Como) ed è disponibile nei negozi tradizionali e in digital download. Il 6 giugno Francesco Buzzurro sarà in concerto al Teatro Agricantus di Palermo.