Four on six band e il "Colpo di testa tour", il concerto sul palco del Ridotto dello Spasimo

Dopo aver presentato in anteprima il nuovo album all'estero iniziando dal Festival di Django Reinhardt a Liberchies, sabato 13 ottobre, ore 21:35 i Four On Six band - 4on6band in concerto a Palermo al Blue Brass - Ridotto dello Spasimo.

L’album rappresenta un cambio direzionale; uno sguardo al futuro senza dimenticare il passato. Diretto, piacevole, vario e mai banale, sono queste le emozioni suscitate già dal primo ascolto. L'Ouverture del Barbiere di Siviglia (come omaggio alla tradizionale italiana e arrangiato in un’insolita veste jazz manocuhe) lascia spazio agli altri brani (tutti originali) che intrattengono l’ascoltatore con un mix di sonorità che spaziano tra i generi: jazz, nu jazz, classica, musiche popolari, swing e rock vengono riproposti in chiave manouche. La band, fondata nel 2010 a Milano, vanta numerosi concerti e collaborazioni (sia in Italia che all’estero: Francia, Belgio, Lussemburgo, Spagna, Svizzera, Austria e Inghilterra). I Four on six sono: Fausto Savatteri e Alessandro Centolanza (Chitarre Manouche), Matteo Prina (Contrabbasso), Martino Pellegrini (Violino), Arturo Garra (Clarinetto).