I concerti dell'estate sono di casa a Palermo, Fiorella Mannoia torna al Teatro di Verdura

Terzo concerto in Sicilia del Personale Tour di Fiorella Mannoia: lunedì 19 agosto al Teatro di Verdura di Palermo (ore 21), nell’ambito dell’Estate al Verdura. Il live di Palermo si aggiunge, a grande richiesta, alle date di Ragusa (16 agosto - Piazza Libertà) e Taormina (17 agosto - Teatro antico): tre appuntamenti che portano la firma di Puntoeacapo e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Con il “Personale tour" (prodotto e organizzato da Friends & Partners, che farà il suo debutto il 7 maggio dal Teatro Verdi di Firenze) Fiorella Mannoia sarà protagonista sui palchi dei maggiori teatri italiani e di alcune delle più suggestive e magiche location della penisola per presentare dal vivo il suo ultimo progetto discografico. I biglietti per questa nuova data saranno disponibili da martedì 30 aprile alle ore 16 sul di TicketOne.

Il nuovo album “Personale” è composto da 13 brani, 13 storie che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature. Il disco è anche - come dichiara l’artista - una «piccola e umile “personale”», da cui il titolo. A rafforzare il racconto delle canzoni, infatti, trovano spazio fotografie realizzate da Fiorella in varie parti del mondo. Una passione, quella della fotografia, che l’artista ha recentemente approfondito e condiviso sui social network.

Questa la tracklist di “Personale”: “Il peso del coraggio”, “Imparare ad essere una donna”, “Riparare”, “Smettiamo subito”, “L’amore è sorprendente”, “Il senso”, “Un pezzo di pane”, “Penelope”, “Resistenza”, “Anna siamo tutti quanti”, “Carillon”, “L’amore al potere” e “Creature” (Bonus Track Canzone Sospesa con Antonio Carluccio). L’album è stato anticipato in radio dal singolo “Il peso del coraggio” il cui video, girato da Gaetano Morbioli, ha superato 2 milioni di visualizzazioni.