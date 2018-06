Concerto di fine anno, l'associazione Praeludium alla chiesa di San Francesco di Paola

La Scuola di Musica “Praeludium” organizza, a chiusura dei corsi musicali 2017/2018, il saggio di fine anno, che si terrà domenica 24 giugno 2018, presso la sala della Chiesa San Francesco di Paola, ingresso in via Sant’Oliva n.3, Palermo -, dove gli allievi dei corsi musicali attivi si cimenteranno in un variegato repertorio con esibizioni singole e in ensemble. Nello specifico, le diverse performance vedranno impegnati gli studenti dei corsi di Canto, Batteria, Chitarra e Pianoforte, unitamente ai bambini che hanno svolto le attività all’interno del Laboratorio di Propedeutica Musicale “Giochiamo con la Musica”.

Appuntamento, questo del saggio finale, a cui tutti gli insegnanti della Scuola tengono in particolar modo, in quanto occasione di mostrare non solo il lavoro svolto dagli insegnanti e il risultato ottenuto dagli allievi, ma soprattutto la crescita musicale di ognuno di loro. Un momento che viene sempre vissuto con emozione e orgoglio anche dalle famiglie che trovano nella Scuola Praeludium un importante alleato per l’educazione musicale, la crescita e la maturazione dei ragazzi.