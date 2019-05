Shopping ma anche musica, il trio Fammelo doppio sul palco della Fiera

Appuntamento giovedì 30 maggio alle ore 21:30 sul palco della Fiera del Mediterraneo (all’esterno del Padiglione 20) con i “Fammelo doppio”: Giuseppe Cambria alla chitarra e alla voce, Piero D'Antoni alla chitarra solista e Nico Corrao alla batteria. Il Trio Acustico si esibirà con cover di Ligabue, Vasco Rossi, Negrita, Litfiba e tanti altri. Il concerto fa parte del calendario di eventi curato da Rta in occasione della 68esima edizione della Fiera Campionaria del Mediterraneo 2019 e la band è in gara nel concorso “Mediterraneo Cover band” . Il concerto sarà in onda in diretta sulle frequenze e i canali televisivi di Rta.

Una serata tutta da ridere giovedì 30 maggio alla Fiera del Mediterraneo, in occasione della Fiera Campionaria 2019. A partire dalle ore 20:30 sul palco della regia mobile di Rta (all'esterno del Padiglione 20) si terrà lo spettacolo di Lupetto. Con i suoi personaggi, il comico, divertirà il pubblico. Uno spettacolo ricco di verve dove saranno presenti numerosi degli sketch che l'artista palermitano ha scritto e ideato, come l'amatissimo tormentone "Stacca Tutti Cuasi". Una serata esilarante e dinamica, adatta ad un pubblico di tutte le età. Battute, sketch e gag, una dietro l'altra, per una serata di divertimento e pura comicità.