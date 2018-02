Ferenc Nemeth per il Jazz Vanguard, il concerto sul palco del Tatum Art

Trovare una possibile connessione tra il jazz e la tradizione musicale dell’Europa Orientale è uno dei motivi che hanno ispirato la nascita del gruppo Ferenc Nemeth trio, il 6 marzo alle 19.30 e alle 21.30, protagonisti del secondo appuntamento della rassegna “Jazz Vanguard” al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

Il suo stile percussivo, la tecnica mirabolante e il suo straordinario senso del tempo lo hanno portato in poco tempo da Budapest alla scuola Berklee di Boston, fino alla consacrazione nel mondo del jazz newyorkese. Stasera il suo repertorio conterrà molti pezzi originali e alcuni brani tradizionali caratterizzati da una ricca varietà ritmica ma anche da alcun i brani popolari ungheresi nelle cui melodie sembrano incontrarsi la cultura musicale nordica, askenazita, zingara e mediorientale. Assieme a Nemeth ci saranno il pianista ungherese Tzumo Arpad, nato da una famiglia di origine zingara a Budapest nel 1980. Ultimo ma non ultimo, del trio fa parte Gregory Tardy, uno dei nomi che contano sulla scena jazz americana attuale. L’ingresso costa 10 euro per il turno delle 19.30, 15 euro per lo show delle 21.30.