Musica dal vivo in una sera d'estate, i Fancies in concerto al Nautoscopio

Domenica 21 luglio presso il Foro Italico di Palermo i Fancies si esibiranno in concerto all'interno del cartellone degli eventi di Nautoscopio Arte 2019. Gioca in casa quindi la giovane indie-pop band che con la sola pubblicazione di due singoli ("Al di là dell'Africa" e "Tropicale") in poco tempo è riuscita a conquistare ampi consensi non solo in Sicilia. L'esibizione è prevista a partire dalle ore 21:30 e l'ingresso è gratuito.

I Fancies sono un gruppo musicale nato a Palermo nel 2013, dall’incontro tra Peppe Bisconti, Giorgio Scherma e Dario Bruno. Enrico Moncada, entra a far parte del gruppo nel settembre del 2014, mentre è recente l’ingresso di Nazario Di Liberto come produttore artistico e (di fatto) quinto membro della band. Nel loro background rientrano i grandi classici del Chicago Blues e del Rock ‘n Roll, fino al Pop e il Soft Rock italiano degli anni ’70. I Fancies si formano dal vivo, costruendo il loro feeling sul palco, per poi riversare questa esperienza nelle loro produzioni inedite. Una scrittura nata in viaggio, lontano da casa, un sound inconfondibilmente retrò ispirato agli ascolti dei cantautori italiani degli anni ’70, al synth-pop e al french touch, ma intriso di sonorità pop moderne, che rievocano le grandi produzioni d’oltreoceano.