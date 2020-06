Solart Village di Capaci , concerto tributo al rock italiano con i Fammelo Doppio

Venerdì 26 giugno i Fammelo Doppio renderanno omaggio al rock italiano e lo faranno in una location dal sapore estivo. Il Solart Village di Capaci ospiterà la band palermitana che inaugurerà la propria ripresa dopo la sosta forzata. In via Portofino 2 una grande terrazza

all'aperto con tavoli distribuiti a distanza di sicurezza così come imposto dalle normative vigenti vi darà la possibilità dalle 20:00 di poter gustare le delizie della cucina del Solart e le ottime pizze messe a disposizione...un'aria bambini attrezzata in tutta sicurezza e tanto verde.

Dalle 22:00 la buona musica farà da contorno infatti il palco del Solart prenderà vita con una scaletta interamente dedicata al rock italiano Vasco Rossi, Litfiba, Ligabue e Negrita che i Fammelo Doppio interpreteranno con amore e passione per lo stile musicale. Sul palco si esibiranno Giuseppe Cambria alla voce , Salvatore Scelsi alle tastiere, Federico Li Puma alla chitarra, Marco Smeraldi al basso e Davide Lombardo alla batteria.