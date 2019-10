Fammelo doppio, il concerto della cover band al Chiquito Mexican grill and pizza

Venerdì 18 ottobre i Fammelo Doppio renderanno omaggio alla musica italiana al Chiquito Mexican Grill and pizza di Palermo. Una scaletta mista e ricca di emozioni quella messa su dalla band palermitana per l'occasione, Vasco Rossi, Ligabue, Negrita, Litfiba e tanti altri artisti italiani.

La location non ha bisogno di presentazioni, basta dire qualità e professionalità messa a disposizione dalla migliore cucina Tex-Mex della città e non solo...pizze squisite, burger deliziosi e ottica carne. Dopo cena birra, tequila e buona musica riscalderanno l'atmosfera. Nuova formazione per i Fammelo Doppio Giuseppe Cambria fondatore e voce del gruppo, Vincenzo Amari alla tastiera, Marcello Fai al basso, Claudio Scafidi alla batteria e Luca Cicardo alla chitarra.