Tributo al rock italiano con i Fammelo Doppio, concerto live al Chiquito

Ancora un Venerdi con i Fammelo Doppio e il loro tributo al rock italiano in una "piccantissima" location: sarà il "Chiquito Mexican Grill e Pizza" ad ospitare la band palermitana capitanata da Giuseppe Cambria.

Dalle 20 la migliore cucina Tex - Mex della città aprirà le porte a tutti coloro che vorranno deliziare il loro palato con i piatti tipici...e non solo: ottimi Burger, pizze deliziose e selezioni di carni estere ed italiane davvero uniche potrete trovare nei menù del Chiquito. Dalle 22.30 la band darà il via ad una scaletta messa su per l'occasione, proponendo i brani che hanno segnato la storia del rock italiano incisi dai quattro artisti di maggiore spessore: Vasco Rossi, Ligabue, Litfiba e Negrita.

La band è così composta: