Fajart, chambre de l'auteur: a Palazzo Asmundo la musica delle sorelle Faja

Mercoledì 21 marzo, presso il Palazzo Asmundo di Via Petro Novelli 3 a Palermo, si svolgerà l’evento “Fajart chambre de l’auteur”.

Protagoniste di questo appuntamento le sorelle Faja (Roberta, Monica e Flora), figlie d’arte, che si presenteranno al pubblico in un unico evento/concerto dove, attraverso un percorso itinerante tra le stanze di Palazzo Asmundo, porteranno il meglio del loro repertorio musicale nei tre diversi generi da loro proposti: la Musica Barocca di Roberta Faja e l’Ensemble Cordes et Vent, il Coro in Movimento di Monica FAJA e l’Æolian Vocal Ensemble, il Jazz di Flora Faja ed i Free Age.

Trattandosi di una vera e proprio “experience”, l’evento non si esaurisce con i tre concerti, ma sarà arricchito da altri due momenti: la proiezione del cortometraggio “Alto Giove”, un video che si ispira all’omonima aria del compositore barocco Nicolò Porpora, un’installazione degli artisti Belato, Morales e Schifano, un’opera pensata per celebrare la musica. L’evento si articolerà su due turni, uno con inizio alle ore 19 e l’altro con inizio alle ore 21, e sarà preceduto da una degustazione gratuita.