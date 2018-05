Dopo Sanremo è tempo di estate in Sicilia, il concerto di Fabrizio Moro al Verdura

Fabrizio Moro sarà in Sicilia per un concerto estivo: mercoledì 28 agosto appuntamento a Palermo per "Estate al Verdura" al Teatro di Verdura a partire dalle ore 21.30.

Cantautore, chitarrista e musicista italiano, Fabrizio Moro ha alle spalle una ventennale carriera, cominciata nel 1996, con all’attivo, oltre al nuovo progetto “Parole rumori e anni”, 8 album in studio. L’edizione 2018 del Festival di Sanremo, lo ha visto vincitore nella categoria Campioni insieme a Ermal Meta con il brano “Non mi avete fatto niente”, il brano è stato certificato platino. Fabrizio Moro ha da poco collaborato con Ultimo per la realizzazione del suo nuovo singolo "L'eternità (Il mio quartiere)", una rielaborazione di un brano del cantautore, originariamente contenuto all'interno dell'album del 2013 "L'inizio", arricchito da alcuni versi rappati da Ultimo, in radio da pochi giorni. In coppia con Ermal Meta, Fabrizio Moro ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2018 portando in gara il brano sanremese e conquistando il 5° posto. Nel corso degli anni, diversi brani dell’artista sono stati utilizzati come spot pubblicitari e documentari e come colonne sonore per campagne sociali, serie e programmi TV.

L’Estate al Teatro di Verdura è divenuta un punto di riferimento dell’estate palermitana e che registra a collaborazione tra le principali istituzioni artistiche e culturali pubbliche ed operatori privati, per consentire la più ampia varietà di scelta per i tanti palermitani e turisti. Anche quest’anno Puntoeacapo porterà sul palco del Verdura alcuni dei nomi più attesi e prestigiosi del panorama musicale italiano. La rassegna registra la collaborazione tra le principali istituzioni artistiche e culturali pubbliche ed operatori privati, per consentire la più ampia varietà di scelta per i tanti palermitani e turisti, in un anno importante che vede Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018.