Fabrizio Brusca e Marco Grillo duo, il concerto al Miles Davis jazz club

Una serata con due chitarristi siciliani d’eccellenza. Fabrizio Brusca e Marco Grillo suonano il 18 giugno alle 21,15 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Looner è la fonetica di Lunar, che sta appunto a sottolineare l’interesse verso il “suono” più che alla tradizionale immagine che il guitar duo richiama. Obiettivo dei due chitarristi siciliani è quello di concentrarsi sull’aspetto orchestrale, timbrico, compositivo e improvvisativo del duo di chitarra. Oltre a presentare composizioni originali, il duo propone musiche di grandi compositori che hanno fortemente contribuito all’evoluzione della storia del jazz contemporaneo. Parte del concerto è dedicato alla musica brasiliana di Bandolim, Antonio Carlos Jobim, Milton Nascimento e Toninho Horta, ognuno con il proprio “mondo” compositivo. Uno spazio, legato più all’improvvisazione e all’interplay dei due musicisti è quello degli standard jazz firmati da Duke Ellington, Jule Styne, Miles Davis. Ingresso con consumazione. Prenotazione obbligatoria.