Fabrizio Bosso alla tromba, Julian Oliver Mazzariello al piano: concerto al Santa Cecilia

In scena per la rassegna “Extra Serie” firmata dalla Fondazione the Brass Group, un “Tandem” d’eccezione al Real Teatro Santa Cecilia. Con un cartellone sempre più ricco di grandi nomi e novità immerse all’interno delle molteplici sfaccettature della musica jazz, venerdì 24 e sabato 25 gennaio alle ore 21.30, i riflettori si accenderanno su due grandi artisti: Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte.

Ci sono due modi di fare le cose insieme: perseguire due strade parallele che portano alla stessa meta, oppure pedalare all’unisono. Quest’ultima è la scelta che hanno fatto Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello e il primo album, pubblicato nel 2014 testimoniava questa unione iniziata sul palco, ma che trascende le regole delle classiche collaborazioni. Poi, sono arrivati altri album, come “Non smetto di ascoltarti” del 2016 insieme a Fabio Concato e l’ultimo “Tandem live at Umbria Jazz Winter”, registrato nella notte di Capodanno 2018, in occasione dell’edizione invernale di Umbria Jazz a Orvieto. Bosso e Mazzariello si incontrano nella primissima formazione degli High Five, una "All Stars" di giovani talenti del firmamento jazzistico italiano.

Da quel giorno li lega un’amicizia complice che li fa mettere naturalmente a disposizione della stessa passione per la musica e della sperimentazione tra generi. Ogni concerto di “Tandem” racconta lo stesso spirito di condivisione che i due trovano nella vita, interpretando i grandi temi della musica internazionale, senza distinzione di genere, e brani originali. Un viaggio magico, in una miscela di tensioni e distensioni, improvvisazioni magnifiche, lirismo ed energia pura, che catturerà l’ascoltatore in un suono incantevole.