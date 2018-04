I grandi concerti son di casa a Palermo, Fabri Fibra sul palco del Castello a Mare

Il 2 giugno, in occasione della manifestazione "Musica e legalità" organizzata anche quest'anno da Unlocked, sul palco del Castello a Mare il concerto del rapper Fabri Fibra.

Fratello maggiore del cantautore Nesli, all'anagrafe Fabrizio Tarducci, Fabri Fibra è nel mondo del rap underground già da un ventennio. Sul palco porterà i suoi più grandi successi ed il suo ultimo album, "Fenomeno". L'album, composto da 17 brani, di cui tre in collaborazione con Thegiornalisti, Roberto Saviano e Laïoung, porta all'attenzione il rapporto difficile con la famiglia, soprattutto con il fratello Nesli e la madre.

"La nostra unica regola è non avere regole, con il rap italiano sempre più sulla cresta dell'onda, non potevamo lasciar scappare il suo re indiscusso - commenta l'organizzazione -. Più di un milione di copie vendute, idolo di grandi e piccini, molti lo aspettavano da tempo e come sempre tocca ad Unlocked Music Festival esaudire i vostri desideri".