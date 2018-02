Fabio Guglielmino, "Brucke 10": la presentazione dell'album all'Auditorium Rai

Sabato 17 febbraio alle 21 Fabio Guglielmino presenterà in Auditorium Rai Sicilia "Brücke 10", l’intero lavoro che negli ultimi tre anni ha portato in giro in Germania e che è attualmente trasmesso da alcune radio tedesche. Si esibiscono con Fabio Guglielmino (chitarra e voce), Luca Micale (batteria), Salvatore Mastropaolo (basso), Fabrizio Averna (tastiere), Piero Virzì (chitarre) e Nicola Pollina (percussioni).

Il disco "Brücke 10" prende il nome da uno dei moli del porto di Amburgo, dove l'artista ha cominciato a scrivere gran parte delle canzoni che sono contenute in questo album. Durante il suo percorso Guglielmino ha raccolto tante riflessioni, un vero e proprio diario che col tempo è diventato un'opera completa. L'album è un diario di viaggio onesto, in cui la nuova “terra” desta curiosità e appare anche un po' aliena, dove all’inizio la nostalgia la fa da padrona, ma che poi a poco a poco, scoprendola, si comincia ad amare.

La Germania e Amburgo, città alla quale il disco è dedicato, hanno affascinato il cantautore nei suoi tre anni di permanenza. E sono tanti i dettagli che ha inserito in ogni canzone del disco. Le serate a Sk. Pauli inizialmente in solitaria, le passeggiate lungo il Landungsbrücken, i concerti, le amicizie con i musicisti locali; la mitica Cantantessa di Amburgo, una signora che nonostante l’età, armata di fisarmonica, calca i palchi dei club della Repeerbahn. E ancora, i viaggi in treno sulle Deutsche Bahn per raggiungere le altre città, Francoforte, dove ha conosciuto tantissimi connazionali, Stoccarda che gli ha regalato il palco del “Sommerfest der Kulturen” lo scorso luglio.