Domenica nel segno del rock and roll, il concerto del Faber Gray trio da Opensea club

Domenica sera a suon di dance e rock and roll. Il Faber Grey trio promette tutto questo il 28 luglio all’Opensea club, il nuovo lido di viale Marino, sul lungomare di Isola delle femmine.

La serata inizierà alle 20 con l’aperitivo servito al tavolo in riva al mare, dove sarà possibile godere del tramonto con l’isolotto sullo sfondo. L’aperitivo costa 15 euro, comprensivo di bevanda alcolica o analcolica o birra. Alle 21,30 spazio alla musica, con tutto il meglio del pop blues e rock and roll per ballare.