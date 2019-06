Faber Gray duo in un live, il concerto dall'eco pop-rock al Mille e una notte

La musica è bella. Se suonata in due è molto meglio. Questo è il messaggio dei Fabr Gray duo che suonano il 12 giugno al Mille e una notte, lo spazio in via Mater dolorosa 67 a Palermo, nato e sviluppatosi con lo scopo di dimostrare che i grandi concerti e appuntamenti si possono fare anche in periferia.

Si comincia alle 20, con la pizzeria, pronta a servire decine e decine di pizze classiche e gourmet. Chi lo vorrà potrà usufruire o dell’aperitivo servito al tavolo o del servizio ristorante. Alle 22,30 spazio alla musica. In scaletta brani normalmente dal toni pop-rock, suonati in acustico.