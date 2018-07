Stradivari Orchestra, Ezio Bosso alla direzione degli archi: il concerto al Teatro di Verdura

Domenica 29 luglio alle 21 al Teatro di Verdura di Palermo Ezio Bosso dirigerà la Stradivari Festival Chamber Orchestra, l’orchestra d’archi composta da cameristi dei migliori ensemble italiani ed europei, nata a Cremona lo scorso autunno per iniziativa dello stesso direttore d'orchestra.

Ezio Bosso, a cui va il merito della diffusione della musica sinfonica e cameristica ad un pubblico sempre più ampio, consapevole del contributo che la musica da alla società e all’individuo, ha scelto un repertorio che va da “Bach a Bosso”. Venerdì 27 luglio prima del concerto al Teatro di Verdura, Ezio Bosso condurrà “Studio Aperto”, un progetto nato da dal concetto di Zusammenmusikieren (fare musica insieme) elaborato da Claudio Abbado e sviluppato da Ezio Bosso: un incontro in cui musicisti (professionisti e non), studenti e semplici appassionati si confrontano con lui sul tema della musica.

Domenica 29 luglio alle ore 21 per il concerto previsto al Teatro di Verdura EZIO BOSSO - STRADIVARI FESTIVAL CHAMBER ORCHESTRA eseguiranno musiche di: Bach Beats Bosso Suite for Piano and String Orchestra, Adagio dal Concerto in Fa minore BWV1056, Bach-Siloti-Bosso Preludio BWV 855; Ciaikovsky Ottobre da Le Stagioni Op. 37, Serenata per archi in Do maggiore Op. 48; Bosso In her Name, Split, postcards from far away, Rain, In Your Black Eyes. I biglietti, a partire da €16,50, sono acquistabili on line.