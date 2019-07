Marineo, Smeraldo live 2019 con gli Eutopia Litfiba tribute band in concerto

Un'altra tappa estiva per gli Eutopia e ancora una volta è la provincia di Palermo ad ospitare la band palermitana con il loro tributo ai Litfiba.

Il "The new Smeraldo Bar" di Marineo giovedì 01 agosto sarà la location che darà spazio al rock italiano per eccellenza. Una scaletta messa su per l'occasione con nuovi brani che vi porteranno in giro per l'intera discografia della band fiorentina. Sul palco dello Smeraldo Live 2019 si esibiranno alla voce Giuseppe Cambria, alla batteria Claudio Scafidi, alla chitarra Luca Cicardo, alla tastiera Vincenzo Amari e al basso Fabio La Scala.