Tributo ai Litfiba, Eutopia Band in concerto al Kalokairi beach club di Termini Imerese

Continua il tour estivo degli Eutopia Litfiba Tribute Band Palermo e questa volta sarà il Kalokairi Beach Club di Termini Imerese ad ospitare il tributo ai Litfiba del capoluogo siciliano.

Un live in riva al mare in una location davvero esclusiva, giovedì 08 agosto la formazione capitanata da Giuseppe Cambria darà vita ad uno spettacolo omaggio alla band fiorentina spaziando per l'intera discografia dei Litfiba. Insieme alla voce del gruppo Giuseppe Cambria si esibiranno Luca Cicardo alla chitarra, Claudio Scafidi alla batteria, Vincenzo Amari alla tastiera e Fabio La Scala al basso.