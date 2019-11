Giovedì nel segno del rock al Jayson irish pub, l'Eutopia band per un tributo ai Litfiba

Il ritorno degli Eutopia -Litfiba Tribute Band Palermo nella prestigiosa cornice del Jayson Irish Pub di Palermo in via dei Nebrodi, 95! La band storica con Claudio Scafidi alla batteria, Luca Cicardo alla chitarra, Vincenzo Amari alla tastiera e Fabio La Scala al basso si esibiranno dal vivo presentando ufficialmente il nuovo frontman, spaziando tra la discografia variegata della band fiorentina, punto di riferimento del rock italiano! La professionalità del "Jayson Irish Pub" e la buona musica degli "Eutopia" per un giovedì scoppiettante!!!