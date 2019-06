Eutopia Litfiba tribute band, il concerto sul palco alla Fiera del Mediterraneo

Non poteva mancare alla Fiera del Mediterraneo il tributo palermitano che nel giro di pochi mesi a collezionato live nei locali più importanti della città di Palermo e provincia, gli Eutopia tornano live martedì 04 giugno alle ore 21:00 presso lo Stand Villaggio Artigianando per una serata dedicata al rock italiano per eccellenza...avvisiamo per tanto tutti coloro che saranno in Fiera martedì 04 di raggiungerci per cantare insieme.