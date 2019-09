Tributo ai Litfiba, Eutopia band in concerto al Chiquito Mexican grill and pizza

Come innaugurare al meglio la stagione invernale 2019/2020 se non con una festa dal sapore messicano. Una location davvero unica per il primo live della band palermitana, sarà il Chiquito Mexican Grill and pizza ad ospitare gli Eutopia con il loro tributo ai Litfiba.

Dalle 20:00 sarà possibile gustare i piatti della migliore cucina Tex-Mex della città o in alternativa gli ottimi Burger o pizze che il Chiquito mette a disposizione. Dopo cena fiumi di tequila riscalderanno l'atmosfera e daranno spazio al primo la di questa nuova stagione. Prenotate un tavolo tramite i componenti della band per ricevere un pensiero firmato Eutopia Litfiba Tribute Band Palermo.