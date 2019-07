Eutopia Litfiba tribute band in concerto, il live al Caporama disco club di Capaci

Sarà la terrazza estiva del Caporama Disco Club ad ospitare la band palermitana con il loro tributo Litfiba. Un giovedì per rendere omaggio ai Litfiba spaziando per la loro intera discografia in una location estiva davvero unica, dalle 20:00 si potrà gustare l'apericena preparata per l'occasione accompagnata da una consumazione alcolica al costo di € 10,00 e dalle 22:00 sarà la buona a musica a fare da padrona di casa! Ottimi drinks e tanto rock giovedì 18 luglio al Caporama Disco Club sul lungomare di Capaci. È consigliata la prenotazione.

