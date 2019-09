Eutopia Band in concerto, all'Ateneo Musicale il live sulle note dei Litfiba

Quale posto migliore per rendere omaggio al rock italiano firmato Litfiba se non un luogo dove la musica fa da padrona di casa. Sarà l'Ateneo Musicale ad ospitare gli Eutopia Litfiba Tribute Band sabato 28 settembre, dalle 20:00 si potrà gustare il ricco apericena a buffet in accoppiata con una consumazione alcolica o analcolica e dalle 22:30 la formazione capitanata da Giuseppe Cambria darà il via ad un live carico di energia spaziando per l'intera discografia dei Litfiba.

Sul palco dell'Ateneo Musicale insieme a Giuseppe Cambria voce del gruppo si esibiranno Luca Cicardo alla chitarra, Claudio Scafidi alla batteria, Vincenzo Amari alla tastiera e Fabio La Scala al basso.