Sabato all'insegna della musica al femminile, le Serio Sisters in concerto al Fadiesis

Un sabato all’insegna della musica tutta al femminile. Le Serio Sisters si esibiscono sabato 28 aprile al FaDiesis, il primo locale della città totalmente incentrato sulla musica, sul buon bere e l’ottimo mangiare, in via Villa Heloise.

Alle 21,30 sul palco lo sho delle Serio Sister. All’interno dello show, le due sorelle, accompagnate dalla loro band, interpretano in maniera del tutto originale per mezzo di coreografie, oggetti di scena ed arrangiamenti polifonici, i brani che hanno fatto la storia della musica italiana (dal Quartetto Cetra, al Trio Lescano; da Mina a Giuni Russo), ma propongono anche brani inediti dal gusto retrò con tematiche attuali. Un percorso parallelo, fatto di allegria e spensieratezza, tra la realtà di oggi e quella degli anni Cinquanta e Sessanta, quando per essere felici bastavano 1000 lire al mese.