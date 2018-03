Violoncello, violino e piano nell'ex chiesa ai Crociferi: in concerto Ensemble pour Chopin

Due intense sonate di grande difficoltà metteranno alla prova l’Ensemble pour Chopin, protagonista del prossimo appuntamento di Palermo Classica: domenica 11 marzo alle 19.15 nell’ex chiesa di San Mattia ai Crociferi - per il ciclo di concerti di Amare Chopin che racchiudono l’intera letteratura del compositore per pianoforte - toccherà infatti a questo giovane trio.

Di questo trio fa parte una vecchia conoscenza del festival, l’amata pianista russa e figlia d’arte, Sofia Vasheruk, che non manca mai il suo appuntamento con il pubblico palermitano. La bionda pianista si esibisce spesso con la violoncellista lettone Aleksandra Kaspera; completa il trio il violinista trentino Saverio Gabrielli che per la prima volta si associa al duo per eseguire uno dei brani meno noti di Chopin, la “Sonata per piano, violino e cello Op.8”. Eseguiranno anche la “Sonata per pianoforte e violoncello Op.65”. Biglietti: 14,50/8 euro. Tre giovani musicisti, e altrettanti Paesi: Olanda, Lettonia e Italia, uniti dal comune amore per la musica e, in particolare, per Chopin.