Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldi, i talenti di X-Factor in un concerto gratuito a Palermo

Martedì 26 novembre alle ore 18 la filiale Intesa Sanpaolo di via Mariano Stabile 152 a Palermo ospiterà il concerto dal vivo di Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldi. Prima dell’inizio del concerto si terrà una vera e propria DJam session, in cui appassionati e aspiranti dj potranno esibirsi alla consolle con la loro play list personale guidati da un dj professionista. Per partecipare alla serata gratuita e aperta al pubblico ed esibirsi alla consolle, è necessario registrarsi sul sito della banca.

Intesa Sanpaolo, main partner di X Factor 2019, rinnova per il quarto anno consecutivo il proprio supporto al talent show di Sky prodotto da Fremantle. Anche quest’anno continua la serie di appuntamenti musicali dal vivo con i concorrenti eliminati dopo ogni puntata (in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now Tv), che trasformeranno le più belle filiali new concept d’Italia, orientate all’accoglienza e in grado di aprirsi anche a iniziative culturali, in palcoscenici, offrendo agli artisti l’opportunità di esprimere il proprio talento attraverso la musica.

Dopo l’avvio a Parma e le tappe di Padova, Caserta e Palermo le serate successive si svolgeranno nelle filiali di Prato il 3 dicembre (via degli Alberti), Torino il 10 dicembre (via Monte di Pietà) e ospiteranno l’esibizione dell’artista escluso dal programma il giovedì precedente. La settima e ultima tappa si svolgerà a Milano il 13 dicembre nella filiale di piazza Cordusio.

Tra le novità di quest’anno nel corso del talent show di Sky una iniziativa in campo green: il progetto di ecosostenibilità Sounds Green. L’albero è vita che Intesa Sanpaolo ha ideato con l’obiettivo di piantare 40.000 alberi favorendo il rimboschimento di 14 città metropolitane italiane a Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo. Tutti potranno sostenere il progetto attraverso For Funding, la piattaforma di crowdfunding del Gruppo effettuando donazioni a partire da 1 euro e con una di 30 euro (pari al costo di piantumazione e manutenzione di un albero fino a garantirne l'attecchimento) si diventerà sostenitori di Sounds Green - L'albero è vita.

Al termine della raccolta fondi, per ogni albero donato, Intesa Sanpaolo ne donerà altri due. Inoltre, ogni venerdì Luna Melis - una delle sorprendenti rivelazioni della scorsa edizione di X Factor e attualmente conduttrice di X Factor Daily (dal lunedì al venerdì alle 19.35 su Sky Uno) - accoglierà nella sede milanese di piazza Cordusio il concorrente eliminato nel live della sera precedente: il loro incontro, con il primo concerto live del concorrente dopo l’uscita dal programma, sarà al centro della puntata di X Factor Weekly, in onda ogni sabato alle ore 18.30 sempre su Sky Uno.

Fra le attività sui social torna quest’anno Live Factor di Intesa Sanpaolo, che svelerà tutti i segreti del backstage con la partecipazione di tre influencer d’eccezione: Bianca Atzei, Le Coliche e Il Menestrelloh. Nell’ambito del sostegno al talento e al mondo giovanile, Intesa Sanpaolo ha promosso XME Conto, che segue le passioni del cliente e può essere personalizzato in relazione al mutare di bisogni.