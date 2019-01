"Effetto Notte", Italian Swing System in concerto sul palco del Ridotto dello Spasimo

Si preannuncia unico nel suo genere il concerto di questa settimana inserito nella rassegna della Fondazione the Brass Group “Brass at Spasimo” con il coordinamento artistico di Vito Giordano e Fabio Lannino. Con “Effetto Notte” Italian Swing System, una band divertente e dinamica, si esibirà venerdì 18 gennaio alle ore 21.35 al Ridotto delo Spasimo, con un progetto di Cocò Gullotta. Una band completa in chiave swing che salirà sul palco del jazz club a firma Brass con protagonisti Cocò Gulotta alla voce, Gabriele Lo Monte alla chitarra, Joe Costantino al piano, Fulvio Buccafusco al contrabasso, Ciro Pusateri al sax e Fabrizio Pezzino alla batteria.

Il progetto nasce nel 2017 per volere del Cantante-Attore Cocò Gulotta e del chitarrista Jazza manouche Carlo Butera sulle tracce del Jazz all'italiana e sulle orme dei più celebri Crooners nostrani, interpreti delle più belle e note canzoni in chiave swing/manouche: da Fred Buscaglione a Natalino Otto, da Renato Carosone a Nicola Arigliano. Un fantastico quartetto vintage per un divertente viaggio nell'Italia degli anni d'oro della melodia sincopata. Il costo del biglietto è di euro Biglietto Intero 10€ + diritti di prevendita, ridotto Under30 7,5€ + diritti di prevendita.