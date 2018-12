Brass talent, al Ridotto dello Spasimo il concerto jazz della band Eba Trio

Ancora una volta grandi sorprese per la stagione del “Brass Talent” al Blue Brass, il Ridotto dello Spasimo, con un Trio d’eccezione. L’appuntamento previsto mercoledì 12 dicembre alle ore 21.00, vedrà sul palco la band Eba Trio. Un’esibizione ricca di curiosità, quella proposta dal Brass, che vede protagonisti un gruppo con un nuovo progetto quale interpretazione di tre giovani mazaresi che coltivano la passione del jazz. Il trio è formato da Edoardo Donato, studente del Conservatorio Scontrino di Trapani, al sassofono, Antonella Rustico al contrabasso e basso elettrico e Bruno Crescente alla chitarra, entrambi studenti del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

I giovani talentuosi si esibiscono già da tempo in diverse performances musicali, partecipando a svariati concorsi musicali, ottenendo eccellenti risultati, come il concorso nazionale per giovani musicisti “Città di Caccamo”, risultando vincitori assoluti. Il concerto proposto, fa parte della rassegna che la Fondazione The Brass Group ha voluto dedicare ai giovani talenti del jazz made in Sicilia. La novità assoluta di quest’anno è l’apertura del Blue Brass alle 22.15 a jam sessions, ad ingresso gratuito, realizzate da giovani artisti alla fine di ogni concerto fino alle 23.30. Il tutto coordinato dagli allievi del Conservatorio Roberta Sava e Walter Nicosia per dare uno spazio open alle “nuove leve”. Il costo del biglietto è intero 5€ incluso diritti di prevendita e per gli studenti under 25 ridotto a 2€ incluso i diritti di prevendita.