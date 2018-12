Funky e groovy con le Ginger Bender, il concerto live alla Fabbrica 102

Il duo Ginger Bender, di scena alla Fabbrica 102 mercoledì 12 dicembre a partire dalle 21.30, nasce nel 2012 dall’incontro di Alessandra Di Toma e Jeanne Hadley, conosciutesi all’Accademia Internazionale della Musica - civici corsi di Jazz a Milano dove entrambe studiavano chitarra e Jeanne anche canto.

Parallelamente allo studio della chitarra e del canto, le due ragazze studiano percussioni africane con il maestro Lorenzo Gasperoni, che anni dopo diventerà il produttore artistico del loro primo album. Decidono di formare un duo per consolidare lo studio degli standard jazz e cominciare a misurarsi con un pubblico. Iniziano così ad esibirsi in diversi locali dell’area Milanese. Sono particolarmente affezionate all’arte di strada, infatti hanno portato avanti a lungo la loro attività di busker in Italia e all’estero. Prerogative del duo è l’improvvisazione, retaggio del loro percorso musicale jazz e afro. I loro testi indagano diverse tematiche, tra cui le diverse sfaccettature dell’amore, soprattutto quello disfunzionale. Alcuni sono stati ispirati da incontri avvenuti in tour, altri nascono dalle riflessioni che nascono quando passano del tempo insieme. I testi sono scritti sia in italiano che in inglese, lingua madre di Jeanne.

Il loro primo album, prodotto da Paolo Mei per Rocketta Records, nasce dalla collaborazione con Lorenzo Gasperoni in veste di produttore artistico.. Anticipato dal singolo “Cumbia Nera”, a fine febbraio del 2018, l’album vedrà la luce qualche mese dopo, il 27 aprile. Da lì, una bellissima avventura ancora tutta da scrivere.