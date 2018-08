Concerto black folk al Bitta di Bagheria, sul palco del pub il duo Da Black Jezus

Il 3 agosto il duo black folk Da Black Jezus, in occasione del Secret Corner Festa di Bagheria, si esibirà in concerto al Bitta, Piazza Larderia - dalle ore 19:00 (ingresso gratuito) - e presenterà al pubblico “They can’t cage the light”, album uscito su etichetta Weapons of love e distribuzione Family Affair.

Il primo singolo estratto dall’album, “Dry”, è stato anticipato dal videoclip diretto da Alessandro Castagna, prodotto da Lucilla Caniglia e con la partecipazione di Mouhamadou Mkabir Awe. L’album, composto da nove tracce in cui il duo nato nel dicembre 2012 a Troina (Enna) riversa suoni di campionatore, di blues e folk redatti con una punteggiatura elettronica in minuscolo che amplifica la voce, particolarissima e intensa, è stato accolto in modo molto positivo dalla stampa specializzata, ecco alcuni estratti: