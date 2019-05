Concerto del Duo Clamans alla biblioteca centrale della Regione Siciliana

Concerto del DUO CLAMANS e letture di Roberto Marrone

Offerto dall'Associazione “Parco del Sole”, in San Giovanni Decollato, Palermo, in collaborazione con la Biblioteca centrale della Regione Siciliana “Alberto Bombace”, Palermo

Venerdì 17 maggio 2019 ore 17.00, presso la Biblioteca centrale della Regione Siciliana, Via Vittorio Emanuele 429, Sala consultazione

Ingresso gratuito

Il Duo Clamans, formato a Palermo nel 2014 da Claudia Costanzo, pianista, e Marco Vitale, flautista, nasce dall’incontro di repertori e strumenti che, sebbene tra loro storicamente lontani (flauto dolce e pianoforte), insieme riportano alla vita, con nuove sonorità, le armonie che dal primo Rinascimento all’età contemporanea hanno fatto la Storia della Musica.

L’intento del nostro recital è offrire un viaggio attraverso la Storia della Musica dal tardo Rinascimento al '900 delle Avanguardie; un viaggio che ha sì la musica protagonista, come imprescindibile fil rouge, ma che a questa accompagna anche la parola.

Molti, nello svolgersi del pensiero filosofico e musicale, hanno concordato sulla possibilità che la musica esprima da sola ciò che di più intimo ed indefinibile esiste nell’animo umano. Nonostante ciò pensiamo che le parole siano essenziali per introdurre e completare i brani che eseguiamo, perché la descrizione dell’autore e del contesto culturale, insieme a brevi cenni sulla struttura e significato delle composizioni, possano favorire un ascolto consapevole e maggiormente coinvolgente.

E' così che i pezzi saranno introdotti e affiancati oltre che da una breve presentazione anche da riflessioni e lettere autografe degli stessi autori che nella musica da noi scelta hanno il proprio centro e soggetto.

PROGRAMMA

1. Doen Daphne d’over schoone Maeght (When Daphne, the most beautiful maiden) - J. Van Eyck

2. Pavane Lachrymae (Flow my tears) - J. Van Eyck

3. Greensleeves to a ground, from The Division Flute Part I - Anonimo

4. Adagio dal concerto in Re M per tromba, archi e basso continuo - G. P. Telemann

5. Adagio dal concerto in Re m per oboe, archi e basso continuo - A. Marcello

6. Aria dalla suite n. 3 per orchestra - J. S. Bach

7. Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ - BWV 177 – J. S. Bach

8. Danza degli spiriti beati - C. W. Gluck

9. Entr’acte (Intermezzo) - G. Bizet

10. Träumerei - R. Schumann

11. Gnossienne n. 1 - E. Satie

12. Gnossienne n. 3 - E. Satie

13. Pavane pour une infante défunte - M. Ravel

