"Da ieri ad oggi", il duo Cascino e Indovino in un concerto all'anfiteatro Villa Belvedere

Il duo Cascino - Indovino in uno show musicale "Da ieri ad oggi": Samuele Michele Cascino al violino, Vincenzo Indovino al pianoforte. Appuntamento all'Anfiteatro Villa Belvedere di Carini per sabato 1 settembre alle 21.30.

Il Duo Cascino-Indovino, violino e pianoforte, ha un repertorio che va dal classico al moderno con musiche originali della letteratura violinistica da camera e arrangiamenti da orchestra a pianoforte. In questa Concerto-Show il Duo combina le loro abilità strumentale e le notevoli doti musicali in un programma che prevede Musiche di vario genere: dal classico Mozart ad autori contemporanei unendo quello che fa parte della tecnica, agilità e bravura strumentale alla grande capacità di trasmettere emozioni vibranti che solo artisti di elevata sensibilità musicale sanno porgere al pubblico. A tutto questo per essere lo spettacolo “facile” a tutti e quindi capibile il Duo ha tradotto con grande senso umoristico brani del grande repertorio musicale facendoli diventare accessibili a chiunque e nello stesso tempo suscitando ilarità. Quindi il Duo ha saputo unire l’arte, la cultura, la bellezza, il sentimento e la comicità facendo restare nell’ascoltatore la gioia e soprattutto il sorriso. La musica diventa, quindi, messaggio di gioia.