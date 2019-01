Dal violino al pianoforte, il concerto del duo Cascino e Indovino all'Auditorium Rai

Il 3 febbraio 2019 ore 18:00 il Duo Samuele Michele Cascino, violino e Vincenzo Indovino, pianoforte si esibisce in Concerto all’Auditorium della RAI in V.le Strasburgo n. 19 a Palermo.

ad ingresso libero e ad esaurimento posti. Il Duo ha al suo attivo numerosi concerti con repertorio che spazia dal classico al romantico e contemporaneo, con musiche e interpretazioni personali intercalate con intermezzi comici che rendono divertenti e comico lo spettacolo anche se resta sempre un Concerto da Camera di due giovani professionisti che esprimono attraverso la musica le loro grandi doti musicali e artistiche. Eseguiranno musiche di Beethoven, Saint-Saens e Franck. I due giovani musicisti hanno un curriculum pieno di successi: numerosi Concorsi Nazionali e Internazionali, entrambi docenti al Liceo Musicale, idoneità in audizioni presso Teatri e Orchestre di chiara fama. E’ un appuntamento importante per la nostra città, uno spettacolo di due giovani musicisti siciliani che dobbiamo sostenere perché la nostra Sicilia ha questa grande capacità di far nascere grandi menti e grandi artisti.