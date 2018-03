Un venerdì made in Africa al Palab, sul palco il concerto del Dou Dou Group

Un venerdì made in Africa, con il migliore cantante del “continente nero” a fare da protagonista. Il Dou Dou group capitanato da Doudou Douf sarà in concerto venerdì 30 marzo alle 22 al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò).

Lo show è un racconto bellissimo che Doudou Douf fa attraverso le melodie da lui composte della cultura Africana, passando dal Senegal al Mali, Dalla Guinea alla Costa D’Avorio. Con la sua chitarra Doudou canta in wolof e in francese, parla di vita e di tradizioni, attraverso anche la collaborazione dei musicisti che lo accompagnano. Il basso è Federico Capraro, i tamburi africani sono gestiti da Lamin, le congas da Latina e il coro da Germana Salone.