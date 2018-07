Omaggio alle eterne “dive” della musica di ogni tempo, il concerto al Teatro del Baglio

“Note al Baglio 2018”: l’omaggio delle Divas alle eterne “dive” della musica di ogni tempo. Il 7 luglio al Teatro del Baglio.

Un grande appuntamento con i classici del jazz e il pop anni ‘80 più travolgente e intramontabile. Prosegue con una serata speciale la quarta edizione di “Note al Baglio”, rassegna musicale proposta dal Teatro del Baglio di Villafrati con la direzione artistica di Giusianna Vitale e Giuseppe Marte. Il terzo appuntamento di questo interessantissimo cartellone sarà quello di sabato 7 luglio, a partire dalle 21.15, con le Divas (Anita Vitale, voce e piano; Marcella Nigro, voce; Valeria Milazzo, voce; Rita Collura, sassofoni e flauto), per le quali “la musica è una malattia dell’anima”. Una semplice frase nella quale si racchiude il senso di un viaggio che le vede unite e catturare ogni volta il pubblico con emozioni che toccano il cuore. Sul palco la frizzante formazione tutta al femminile porterà la grande passione profusa nelle performance dal gusto musicale unico. Sarà, infatti, uno spettacolo pieno di gag e d’ironia “femminile” in un omaggio corale alle eterne “dive” della musica come Aretha Franklin, Anita Baker, Carole King e tante altre.