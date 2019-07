Digital Blondie in concerto, il live sulle note degli anni Ottanta al Mille e una notte

Tutto quello che vorreste ascoltare degli anni Ottanta, per ballare tutta la sera di sabato. I Digital blondie suonano il 13 luglio al Mille e una notte, il baglio in via Mater dolorosa 67 a Palermo, nato e sviluppatosi con lo scopo di dimostrare che i grandi concerti e appuntamenti si possono fare anche in periferia.

Si comincia alle 20, con la pizzeria, pronta a servire decine e decine di pizze classiche e gourmet. Chi lo vorrà potrà usufruire del servizio ristorante. Alle 22,30 spazio alla musica, con i digital blondie, che suoneranno brani di musica anni Ottanata, fino ad arrivare ai giorni nostri. L’ingresso costa 13 euro per l’apericena, 7 solo per il concerto.