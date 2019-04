Diego Spitaleri racconta Diego Spitaleri, concerto al pianoforte al Country

Diego dice del progetto: "Il concerto "Diego Spitaleri racconta Diego Spitaleri" rappresenta per me un importante appuntamento non solo perche è l'occasione per ripresentare alcuni dei brani di "Pianofor(t)ever, CD che mi ha dato veramente grandi soddisfazioni (con oltre 200.000 streams su Spotify,Deezer e I-tunes) ma soprattutto perché mi da l'opportunità di eseguire alcune nuove composizioni che faranno parte della mia prossima produzione discografica nelle quali sperimento l'utilizzo di suoni elettronici". Il concerto si terrà presso il Country Time Club. Ore 20,30: cena al Buffet, Ore 21,30: Concerto. Posto Unico non numerato. 15 euro Solo Concerto. 23 euro Cena al Buffet+Concerto.