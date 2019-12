Al Teatro Golden il concerto di Natale 2019 con l’Orchestra Florulli

Mercoledì 18 dicembre alle 21:15 al Teatro Golden (via Terrasanta, 60 Palermo) si terrà il Concerto di Natale con l’Orchestra Florulli, diretta e fondata nel 1997 da Lidio Florulli, direttore di chiara fama, già conosciuto dal pubblico palermitano e non solo. Nell' 85 e ‘86 ha seguito i corsi di direzione d’Orchestra presso l'Accademia Chigiana di Siena, tenuti dal Maestro F. Ferrara e dal Maestro C. M. Giulini. Nell'87 a L'Aquila si classifica primo al corso internazionale di direzione d'orchestra presso l’Orchestra Sinfonica Abruzzese.

Va in tournee' come direttore, ospite di prestigiose orchestre negli USA e in diverse città europee: Lussemburgo, Parigi, Bruxelles, Strasburgo al Parlamento Europeo in presenza del Presidente Mitterand. E’ direttore responsabile dell'orchestra del Massimo Bellini di Catania. Per il decimo anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio, dirige un concerto al teatro Massimo di Palermo in presenza del Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Durante la sua lunga, carriera prima come violinista e docente di violino al Conservatorio di Musica di Palermo e poi come direttore d'orchestra, riceve diversi premi e onorificenze come il diploma honoris causa, l'Oscar del Mediterraneo e la Tessera Preziosa Del Mosaico di Palermo consegnata dal sindaco Leoluca Orlando.

Per il centenario della Targa Florio, compone l'inno alla Targa Florio eseguito e diretto davanti al teatro Massimo di Palermo. Dirige concertisti di fama internazionale. Hanno collaborato in varie esecuzioni artisti come Oriella Dorella, Ugo Pagliai, Michele Placido, Franco Battiato.“ Lirica, canti natalizi e...” si avvale delle voci soliste di Serena Vitale: nata a Palermo. Da diversi anni svolge un'intensa attività come protagonista a numerose produzioni teatrali. E Ernesto Fabrizio Corona: di Palermo, ha collaborato con maestri come Morricone e Piovani. Nel 2014 riceve il premio internazionale per la lirica. Al trombone Silvia Martorana. Alla tromba Biagio Genualdi: nasce a Palermo e fin dall’età di 4 anni segue le orme del padre, vincitore di numerosi concorsi, attualmente occupa il posto di tromba al Petruzzelli di Bari. Al sax: Stefania Lanzetta: diplomata in pianoforte e sax. Ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali esibendosi in varie formazioni orchestrali. L'orchestra suonerà diversi generi come la lirica: Mascagni e Verdi, colonne sonore e brani della musica internazionale della tradizione natalizia, di autori come Gruber, Adam e altri. La serata sarà presentata da Anna Cane.



Biglietti disponibili presso il teatro. Costo: 10 euro

Online su www.cinemateatrogolden.it