Il concerto del lunedì sera, la musica di Umberto Porcaro live da Ethnic

Concerti di lunedì sera. Per cominciare la settimana in musica, cenando con cibo naturale e bevendo vino biologico siciliano. Continua da Éthnic in via XII gennaio 11 alle 20,30 LunedÉthnic, l’unica rassegna di musica del lunedì a Palermo, accompagnati da piatti natural food.

Si potrà scegliere dal menù e godere di uno show musicale coinvolgente. L’11 novembre alle 20,30 tocca a Umberto Porcaro. "Sarà un concerto molto intimo - dice Porcaro - dove proporrò brani della tradizione del blues country gospel americano, intercalandoli con pezzi di Johnny cash, Bruce Springsteen, Warren Zevon. Proporrò anche delle riletture di miei testi, come “Bad town”".